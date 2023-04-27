В Челябинске после нападения на пенсионерку возбудили уголовное дело о покушении на убийство

В Челябинске возбудили уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений после нападения на пенсионерку на улице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", - сообщили в ведомстве.

Напомним, мужчина напал на улице на пенсионерку и избил. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что мужчина подошел к женщине и толкнул ее локтем. После этого он несколько раз ударил ее по голове. Когда женщина упала, он ушел. Женщину доставили в больницу с различными травмами, сейчас ей оказывается медицинская помощь. Мужчину задержали в ТРК за мелкое хищение из магазина бытовой техники и доставили в полицию. На допросе он извинился перед потерпевшей. "Я так больше не буду, я тиктокер, ну вообще идиот", - отметил подозреваемый.