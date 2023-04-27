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Происшествия Курганская область
Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Из-за пожаров в Зауралье эвакуировали психо-неврологический интернат

В Курганской области из-за пожара эвакуировали пациентов и персонал Сычевского ПНИ – это около 200 человек. Их разместили в учреждение соцзащиты в села Кипель. В ПНИ содержатся граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды 1 и 2 групп старше 18 лет, страдающие хроническими психическими заболеваниями, полностью или частично утратившие способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что пункт временного размещени для жителей деревни Логоушка перенесен из Сычевской школы в село Лесниково, в профилакторий Курганской государственной сельхозакадемии.

Он в своем telegram-канале уточнил, что в ряде населенных пунктов Кетовского округа и в микрорайонах Утяк и Зайково Кургана ситуация очень сложная. Два часа назад Шумков переговорил с главой МЧС Александром Куренковым, запросив срочную поддержку. Для жителей микрорайонов Утяк и Зайково развернут пункт временного размещения в загородном оздоровительном лагере "Звездный", в Кетовском округе.

Напомним, площадь пожара в Логоушке составляет 6 тыс. "квадратов".

Теги: Вадим Шумков, Александр куренков


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Развитие сюжета:

Ранее 27.04.2023 16:29 Мск В Кетовском районе Зауралья введен режим ЧС

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