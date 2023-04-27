Челябинский губернатор назначил руководителя комитета мобилизационной работы
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Андрея Хомутинина председателем комитета мобилизационной работы Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Хомутинин занимал должность заместителя председателя комитета мобилизационной работы.
Напомним, Алексей Текслер с 26 апреля уволил председателя комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергея Малышева по его инициативе. Он занимал эту должность с 2014 года.