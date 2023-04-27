27 Апреля 2023
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Происшествия Курганская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Площадь пожара в курганской деревне выросла до 6 тысяч "квадратов". Трава горит на 80 гектарах

В Курганской области растет площадь пожара в деревне Логовушка.

Горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6 тыс. "квадратов", а также сухая растительность на площади в 80 га. К месту пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

Напомним, ранее губернатор Вадим Шумков сообщил о том, что пожар начался сразу после проезда тепловоза.

Деревня Логоушка, объятая пожаром(2023)|Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Теги: Логоушка, пожар


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