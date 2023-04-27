27 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Обвиняемый в убийстве врача уралец отправлен под арест

Житель уральского города Березовский, обвиняемый в убийстве медработника, отправлен под арест.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 апреля: по версии следствия, уралец находился в пьяном состоянии и на лестничной площадке воткнул нож в грудь врача, прибывшего на вызов к его жене. Раненый медик самостоятельно добрался до служебной машины, стоявшей у подъезда, и был доставлен коллегами в Березовскую ЦГБ. От полученного ранения 28-летний фельдшер скончался в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, нападавшему было предъявлено обвинение. С учетом тяжести преступления, следствие настаивало на заключении под стражу.

Обвиняемый в убийстве врача в Березовском(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сегодня Березовский городской суд избрал ему меру пресечения. Уралец арестован, он будет находиться под стражей до 25 июня этого года.

Ранее сообщалось, что убийце грозит до 20 лет лишения свободы.

Теги: врач, убийство, обвинение, арест, Березовский


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Ранее 26.04.2023 11:31 Мск В Березовском фельдшер "скорой помощи" получил ножевое в сердце на выезде

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