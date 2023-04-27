Обвиняемый в убийстве врача уралец отправлен под арест

Житель уральского города Березовский, обвиняемый в убийстве медработника, отправлен под арест.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 апреля: по версии следствия, уралец находился в пьяном состоянии и на лестничной площадке воткнул нож в грудь врача, прибывшего на вызов к его жене. Раненый медик самостоятельно добрался до служебной машины, стоявшей у подъезда, и был доставлен коллегами в Березовскую ЦГБ. От полученного ранения 28-летний фельдшер скончался в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, нападавшему было предъявлено обвинение. С учетом тяжести преступления, следствие настаивало на заключении под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сегодня Березовский городской суд избрал ему меру пресечения. Уралец арестован, он будет находиться под стражей до 25 июня этого года.

Ранее сообщалось, что убийце грозит до 20 лет лишения свободы.