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Политика За рубежом
Фото:ansar.ru

У Эрдогана инфекция, ему уже лучше – министр здравоохранения Турции

Состояние Реджепа Тайипа Эрдогана улучшилось, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в эфире телеканала TRT.

"Я был у него [президента] сегодня утром. Он вас всех приветствует. Его здоровье в порядке. Влияние инфекции на организм снизилось. В самом скором времени он продолжит работу", - сказал Коджа.

При этом он не уточнил природу инфекции. Ранее сообщалось, что у Эрдогана может быть желудочный грипп. Но также в соцсетях и СМИ распространялась информация о возможном инсульте, в администрации президента отрицают эту версию. Некоторые наблюдатели не исключают, что это сказывается перенесенный ранее Эрдоганом коронавирус.

Сегодня президент Турции должен провести по видеосвязи переговоры с российским коллегой, вместе в дистанционном формате они примут участие в церемонии доставки на АЭС "Аккую" ядерного топлива.

Теги: реджеп эрдоган, турция, инфекция


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Развитие сюжета:

Ранее 27.04.2023 16:38 Мск Путин и Эрдоган провели переговоры и вместе, но дистанционно открывают АЭС в Турции

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