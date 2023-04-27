У Эрдогана инфекция, ему уже лучше – министр здравоохранения Турции

Состояние Реджепа Тайипа Эрдогана улучшилось, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в эфире телеканала TRT.

"Я был у него [президента] сегодня утром. Он вас всех приветствует. Его здоровье в порядке. Влияние инфекции на организм снизилось. В самом скором времени он продолжит работу", - сказал Коджа.

При этом он не уточнил природу инфекции. Ранее сообщалось, что у Эрдогана может быть желудочный грипп. Но также в соцсетях и СМИ распространялась информация о возможном инсульте, в администрации президента отрицают эту версию. Некоторые наблюдатели не исключают, что это сказывается перенесенный ранее Эрдоганом коронавирус.

Сегодня президент Турции должен провести по видеосвязи переговоры с российским коллегой, вместе в дистанционном формате они примут участие в церемонии доставки на АЭС "Аккую" ядерного топлива.