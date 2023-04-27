ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС, - Mash

ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове, удар отбила российская ПВО, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, система противовоздушной обороны в районе атомной электростанции сработала поздно вечером 26 апреля. Параллельно по всей территории Брянской области сработал сигнал тревоги.

Предварительно, атака была произведена при помощи БПЛА. Дроны летели на малой высоте, однако средства ПВО смогли их обнаружить.

В августе прошлого года ФСБ России сообщило, что украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения региона и соседних субъектов. Было возбуждено уголовное дело о теракте.