27 Апреля 2023
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Происшествия Курганская область
Фото: ГУ МЧС по Курганской области

"Что непонятно-то? Не поджигайте ничего!" Шумков о пожаре, из-за которого эвакуируют деревню

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что пожар между селами Логовушка и Введенское сразу после прохода тепловоза.

"Температура – 27 градусов. Ветер – свыше 25 м/с. Везде стоит сушь. Что еще не понятно? Не поджигайте ничего. Сгорите сами и погубите других", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, жителей Логовушки эвакуируют. Огонь бушует на площади в 2,5 тыс. "квадратов".

Теги: Логоушка, пожар, Вадим Шумков


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