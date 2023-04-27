"Что непонятно-то? Не поджигайте ничего!" Шумков о пожаре, из-за которого эвакуируют деревню

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что пожар между селами Логовушка и Введенское сразу после прохода тепловоза.

"Температура – 27 градусов. Ветер – свыше 25 м/с. Везде стоит сушь. Что еще не понятно? Не поджигайте ничего. Сгорите сами и погубите других", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, жителей Логовушки эвакуируют. Огонь бушует на площади в 2,5 тыс. "квадратов".