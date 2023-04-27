В Магнитогорске двух сотрудников полиции проверяют на причастность к сбыту наркотиков

В Магнитогорске двух полицейских проверяют на причастность к незаконному сбыту наркотического средства. Проводится служебная проверка, по результатам которой они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.