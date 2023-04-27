В Магнитогорске двух сотрудников полиции проверяют на причастность к сбыту наркотиков
В Магнитогорске двух полицейских проверяют на причастность к незаконному сбыту наркотического средства. Проводится служебная проверка, по результатам которой они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Факт противоправной деятельности был выявлен оперативниками службы собственной безопасности областного главка. Материалы переданы в следственные органы.
"Руководство областного главка занимает жесткую и принципиальную позицию относительно сотрудников, преступивших закон и порочащих репутацию органов внутренних дел", - подчеркнули в ведомстве.