В Перми подростки поглумились над флагом России

В Перми подростки поглумились над российским флагом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Инцидент произошел 15 апреля.

Несколько подростков проникли на территорию детского сада, один из них сорвал со здания российский флаг, второй начал его топтать. Заявление в полицию о беспорядке, устроенном на одном из участков, подал сотрудник детского сада 19 апреля.

Полицейские установили личности детей, на их родителей составили протоколы об административном правонарушении. Несовершеннолетних поставят на профилактический учет.