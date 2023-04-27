Суд оставил в силе решение об аресте Ильи Лисняка

Пермский краевой суд оставил в силе меру пресечения в виде двух месяцев СИЗО с момента экстрадиции депутату заксобрания Прикамья Илье Лисняку, сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката Дмитрия Сыпачева

Рассмотрение ходатайства об обжаловании избранной меры пресечения депутату Илье Лисняку состоялось накануне.

Напомним, в Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении депутата заксобрания Ильи Лисняка по подозрению в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

В ведомстве заявляют, что подозреваемый скрылся за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Следователь обратился в суд для заключения подозреваемого под стражу. В компаниях, аффилированных с подозреваемыми, а также в жилых помещениях прошли обыски. Изъяты документы. Ведется сбор доказательной базы.

Лисняк отрицает свою вину.