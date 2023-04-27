27 Апреля 2023
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Общество Дальневосточный ФО
Фото: Накануне.RU

Брата депутата Гурулева, предложившего вернуть статус "враг народа", отправили в колонию за взятки

Двоюродного брата "единоросса" из Госдумы Андрея Гурулева, недавно призывавшего возродить "сталинские репрессии", суд приговорил к шести годам колонии за взятки в особо крупном размере.

Михаил Гурулев руководил ГУП "Автомобильные дороги Забайкалья" и обвинялся в получении взятки.

Суд счел, что в 2020-2021 гг. Гурулев "лично и через передника шесть раз получил от представителей ООО "Дорекс" и ООО "Дорстрой" взятки в виде денег и незаконного оказания имущественных услуг на общую сумму 1,3 млн руб.".

Взамен компаниям были обеспечены выгодные госконтракты на ремонт и содержание дорог в регионе, приемку "без придирок" и "общее покровительство и попустительство".

Гурулев, как сообщает краевая прокуратура, полностью признал вину в содеянном.

Помимо шести лет колонии строгого режима суд конфисковал у чиновника 1,3 млн руб.

Брат осужденного Андрей Гурулев является депутатом Госдумы от "Единой России". Недавно в эфире программы Владимира Соловьева он предложил вернуть в юридический язык определение "враг народа". Также он сказал, что страстно желает возвращения "сталинских репрессий", хоть его дед и отсидел девять лет в лагере.

Позже Гурулев пояснил, что "врагами народа" предлагает признавать всех, кто желает поражения России, не поддерживает Путина и бездействует, то есть ничего не делает для "борьбы с нацизмом".

"Если ты специально сидишь и ничего не делаешь, саботируешь решения, то ты враг народа", - заявил народный избранник.

Теги: андрей гурулев, родственник, враг народа, взятка


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