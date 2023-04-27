В Нижневартовске наказали коллекторов, выбивавших долги с жены мобилизованного

В Нижневартовске коллекторов оштрафовали за звонки с угрозами жене бойца специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по ХМАО-Югре.

Югорчанка сообщила, что ее беспокоят представители кредитора с требованиями возврата задолженности, образовавшейся у супруга, который мобилизован в зону СВО. В подтверждение она предоставила аудиозаписи телефонных разговоров и детализацию услуг, оказанных оператором связи, свидетельствующую о поступлении необоснованных телефонных звонков.

Проверка показала, что у вартовчанина в июне прошлого года возникла просроченная задолженность перед микрофинансовой организацией. Для возврата задолженности организация приняла решение о найме коллекторского агентства.

Приставы отмечают, что в связи с призывом в зону специальной военной операции в конце сентября 2022 года заемщику предоставлен льготный период исполнения обязательств по договору займа. И телефонные звонки коллекторов являются необоснованными.

"В ходе телефонных диалогов были озвучены требования возврата задолженности за супруга, озвучен размер просроченной задолженности, а также на супругу должника оказывалось психологическое давление. По результатам рассмотрения материалов административного дела, руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре принято решение о привлечении профессионального коллекторского агентства к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма административного штрафа в разы превысила размер долга вартовчанина.