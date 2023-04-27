ФСБ опубликовала рассекреченные документы о последних днях и самоубийстве Гитлера

ФСБ России опубликовала новые архивные документы, раскрывающие обстоятельства самоубийства лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В них содержатся воспоминания бывшего командира минометного полка Артура Шварца, сидевшего с адъютантом фюрера Отто Гюнше в одной камере, пишет РИА Новости.

По словам Гюнше, который был арестован в мае 1945 года, "в последнее время Гитлер держал себя так, что можно было подумать, что его душевное равновесие совершенно сломлено".

Из рассказов Гюнше следует, что Гитлер категорически не хотел попасть в плен "ни живым, ни мертвым", поэтому он решил совершить суицид. Про его намерение знали немногие из приближенных к фюреру лиц.

Тела Гитлера и его жены Евы Браун после самоубийства 30 апреля 1945 года были вынесены из бомбоубежища через запасной выход во двор. Там их положили в костер, облили бензином и сожгли, рассказал Гюнше. Он видел лицо Евы, лежащей на носилках, но не видел лицо самого Гитлера, поскольку оно было закрыто покрывалом. При этом ноги фюрера свешивалось с носилок, и адьютант смог узнать ботинки и носки Гитлера.

Напомним, ФБР рассматривало версию о том, что Адольф Гитлер не покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года, а сбежал в Аргентину на подводной лодке.

Ведомство несколько лет назад рассекретило соответствующие документы. Один из сотрудников сообщил в головной офис о поступлении такой информации. Она поступила от некоего аргентинского источника, который искал "иммунитет от преследования властей Аргентины".Первый доклад датируется 21 сентября 1945 года.

В одном из документов говорится о том, что в течение многих лет Гитлер якобы жил в предгорьях Анд после побега в Аргентину. С ним прибыли около 50 человек, которые, как полагают, были должностными лицами и членами их семей, бежавшими из Третьего рейха.