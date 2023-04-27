27 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале при исполнении обязанностей погиб сотрудник МЧС

На Среднем Урале погиб сотрудник МЧС Александр Кузьминых.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, Кузьминых трагически погиб 26 апреля при исполнении служебных обязанностей в Алапаевске. Мужчине было 39 лет. Он работал командиром отделения 76 пожарно-спасательной части 54 пожарно-спасательного отряда.

Александр служил на Северном Кавказе, имеет награды "Участник боевых действий", "За отличие в службе", "За службу на Кавказе". После армии служил в отделе вневедомственной охраны, а пожарным работал с 2014 года. С июня 2019 года проходил службу в 76-й пожарно-спасательной части, где дослужился до командира отделения.

Александр Кузьминых, погибший 26 апреля 2023 года при исполнении служебных обязанностей в г.Алапаевске(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

У мужчины остались трое детей. Руководством ГУ МЧС по Свердловской области оказывается всесторонняя поддержка семье погибшего.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Средний Урал охватили сильные пожары. Синоптики не стали исключать погодный фактор при возникновении возгораний, но не он стал главной причиной.

Теги: МЧС, пожарный, погиб, Алапаевск


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