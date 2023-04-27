27 Апреля 2023
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Происшествия Курганская область
Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Из курганской деревни эвакуируют жителей - на площади в 2,5 тысячи "квадратов" бушует пожар

Спасатели тушат крупный пожар в деревне Логоушка в Кетовском районе Курганской области.

По данным ГУ МЧС по Курганской области, сначала огонь полыхал в пяти строениях на площади в 300 "квадратов", площадь горящей сухой растительности составляла 8 га. Для тушения пожара подготовили Ми-8 МЧС России. Жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Ситуацию осложняет аномально жаркая и сухая погода с порывами ветра свыше 20 м/с и температурой воздуха в +25.

Позже стало известно, что горят 10 жилых домов и 20 хозпостроек на площади в 2,5 тыс. "квадратов" и сухая растительность на площади в 8 Га.

Деревня Логоушка, объятая пожаром(2023)|Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Деревня Логоушка, объятая пожаром(2023)|Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Теги: Логоушка, эвакуация


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