В Рязанской области введен режим ЧС из-за гибели озимых

В Рязанской области введен режим ЧС из-за гибели озимых. Ледяная корка, образовавшаяся на поверхности почвы, привела к "значительным материальным потерям организаций АПК", говорится в сообщении областного правительства.

Режим "регионального уровня реагирования" введен до особого распоряжения по решению губернатора региона Павла Малкова.

О точных размерах потерь пока не сообщается.

В конце марта в Российском зерновом союзе высказывали предположения, что потери озимых в этом сезоне в стране могут составить около 8% от всех засеянных площадей.

"Гидрометцентр сначала сообщал о потерях озимых в 4-5%, но Минсельхоз уже оценивает в 7%, но многие регионы сообщают о больших потерях. Поэтому можно говорить о том, что потери озимого сева у нас будут около 8%. По данным Минсельхоза озимый сев у нас составляет сейчас 17,7 млн га – это меньше, чем в прошлом году", - рассказал журналистам глава РЗС Аркадий Злочевский. Он добавил, что в это число "почему-то включили озимый рапс, который относится к масличным, а не к зерновым".