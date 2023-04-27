Сержанту Мальцеву, в одиночку захватившему опорный пункт ВСУ, присвоено звание Героя России

Военкор Евгений Поддубный сообщил о том, что сержанту Александру Мальцеву указом президента посмертно присвоено звание Героя России.

Сержант Александр Мальцев в одиночку взял опорный пункт ВСУ и захватил в плен сидевших в окопе националистов. "Настоящий русский солдат" - так отзываются о нём боевые товарищи. Штурм "опорника" он начал в составе разведгруппы, но во время боя двое из троих бойцов были ранены. Сержант Мальцев вытащил их из-под огня, дождался эвакуации и продолжил выполнять боевую задачу один.

В те минуты за отважным бойцом сверху наблюдал дрон, который и запечатлел драматичные кадры: Александр прыгает в окоп, стреляет, оставшиеся в живых украинцы сдаются практически без сопротивления. Через три дня, 13 марта 2023 г., сержант Мальцев погиб, прикрывая на поле боя раненого товарища.