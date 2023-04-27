В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку на улице

В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, мужчина напал на улице на пенсионерку и избил. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что мужчина подошел к женщине и толкнул ее локтем. После этого он несколько раз ударил ее по голове. Когда женщина упала, он ушел.

Мужчину задержали в ТРК за мелкое хищение из магазина бытовой техники и доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.