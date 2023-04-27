Суд приговорил экс-помощницу Дворковича к 12 годам колонии за взятки турпутевками

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Анастасию Алексееву, экс-помощницу бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взяток.

Осужденной также назначен штраф в 75 миллионов рублей. Ей запрещено 15 лет занимать должности на госслужбе. Суд лишил Алексееву медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

В качестве взяткодателя по делу проходил гендиректор ГК "Медполимерпром" Алексей Борисов. Ранее сообщалось, что он полностью признал вину и дал показания на Алексееву. Борисов получил семь лет лишения свободы условно. Также он должен выплатить штраф в размере почти 70 млн рублей, передает ТАСС.

Напомним, в феврале 2020 года Басманный суд Москвы арестовал бывшую помощницу двух бывших вице-премьеров – Антона Силуанова и Аркадия Дворковича.

Женщине было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки турпутевками. По данным следствия, Алексеева получила билеты и путевки на 5,8 млн руб. в Таиланд и Доминикану от руководства медицинских компаний за сотрудничество в продвижении лекарственных препаратов.

Посредником в передаче взятки был гражданин США Джин Мирон Спектор, которого задержали вместе с Алексеевой. Он получил 3,5 года лишения свободы.