Глава УМВД по Екатеринбургу заявил о чрезвычайной обстановке в городе

Глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица призвал горожан быть бдительными. Силовик записал видеообращение.

Как сообщил Метелица, в столице Урала сложилась чрезвычайная обстановка: полиция фиксирует резкий рост тяжких преступлений в отношении граждан. При этом подавляющая часть связана не с убийствами или причинением вреда здоровью, а с мошенничествами.

"Только за прошедшую неделю телефонные мошенники похитили у горожан почти 10 млн рублей. Жертвами преступлений стали в основном пенсионеры", - заявил глава УМВД.

По его словам, полиция проводит работу, но решающим фактором в противодействии аферистам должна стать бдительность уральцев.

"Я призываю екатеринбуржцев не доверять неизвестным, сообщающим по телефону о попытках хищения денежных средств, либо требующих перевести или передать деньги под каким-либо предлогом", - обратился к горожанам Максим Метелица.

Нужно помнить, что мошенники могут представляться сотрудниками госорганов и силовых структур: Центробанка, МВД, Следственного комитета, ФСБ и прокуратуры. Глава полиции назвал единственно правильное решение в данной ситуации: прекратить разговор и обратиться в свой банк или в правоохранительные органы.

Ранее в свердловском ГУ МВД заявили, что на территории Украины находятся сотни колл-центров телефонных мошенников. Их численность составляет от 40 до 1000 человек.