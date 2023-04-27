Rutube не собирается тратить на развитие 30 млрд рублей – компания

В "Газпром медиа" заявили, что не собираются тратить 30 млрд руб. на развитие видеохостинга Rutube, который так и не смог составить конкуренцию YouTube.

"Информация о масштабных тратах - 30 млрд рублей - платформы Rutube на развитие инфраструктуры видеохостинга не соответствуют действительности. Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у "Газпром медиа холдинга" не существует", - цитирует ТАСС пресс-службу Rutube.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Rutube собирается обновить инфраструктуру и расширить сеть географически распределенных серверов. Якобы, средства уже выделены, хотя изначально видеохостинг рассчитывал на вложения в 50-55 млрд руб.