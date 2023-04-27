В 2022 году треть иммигрантов в Грузию составили граждане России

В Грузии в 2022 г. число иммигрантов увеличилось на 142,9% по сравнению с показателями 2021 г. В 2022 г. в страну въехало 179,8 тыс. иммигрантов. Из них больше трети – 62,3 тыс. человек – граждане России.

На втором месте находятся вернувшиеся в Грузию грузинские граждане (54,4 тыс. человек), на третьем – граждане Украины (20,7 тыс.), на четвертом – граждане Белоруссии (13,3 тыс.), приводит "Интерфакс" данные Национальной службы статистики Грузии. Что касается эмигрантов, то в 2022 г. их количество в Грузии составило 125,3 тыс. человек, что в сравнении с показателями 2021 г. на 25,3% больше, 5,9 тыс. из них – граждане России.

Напомним, Грузия стала одной их тех стран, в которую граждане России стали массово уезжать после мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 г. Только за одни сутки, 26 сентября, через КПП "Верхний Ларс" в Грузию выехали 10,5 тыс. человек.