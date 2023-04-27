27 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России ежегодно продается 200 тысяч беспилотников

В России ежегодно продается 200 тыс. беспилотников. Несмотря на все новые требования к регистрации и уведомлениям о полетах, рынок в 2022 году оценивался в 22 млрд руб., а к 2030 году он может достичь объема в 130 млрд руб., считают в Kaspersky Antidrone – подразделении "Лаборатории Касперского", занимающемся безопасностью в области беспилотных полетов.

По данным Минтранса, сегодня в реестре Росавиации учтено более 78 тыс. воздушных беспилотников. "И это далеко не все беспилотники", отметил замминистра транспорта России Дмитрий Баканов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном теме беспилотной авиации. Глава департамента цифрового развития Минтранса России Дмитрий Скачков сообщил, что число полетов БПЛА растет, в прошлом году было только зарегистрированных более 97 тыс. полетов. Растет и число нарушений, связанных с полетами - в прошлом году, например, их было около 200.

 

Подробнее читайте в материале Накануне.RU "Беспилотное хозяйство: после СВО Россию наводнят военизированные дроны".

Теги: беспилотник, россия, дрон, россияне, рынок


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