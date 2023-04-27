Партия гуманитарной помощи отправилась погорельцам Сосьвы

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Мещеряков откликнулся на просьбу подписчиков и собрал гуманитарную помощь для погорельцев из Сосьвы. Об этом он написал в своих соцсетях.

"Ко мне обратились подписчики и попросили помочь им с транспортировкой вещей. Приехал, забрал, привез на пункт сбора. Что-то передали родственники, знакомые, друзья. Надеюсь, все пригодится и хоть немного порадует людей, которые вмиг лишились крова и вещей", - написал депутат в своих соцсетях.

Один из пунктов сбора гуманитарной помощи в Екатеринбурге работает на Пушкина, 16, где располагается волонтерский центр "Мы вместе". По словам Мещерякова, всего за сутки в нем образовались "горы" пакетов и коробок с одеждой, обувью, постельным бельем и гигиеническими средствами. Депутат отметил, что среди погорельцев много детей, а потому нужна одежда и обувь и для них.

Напомним, что в Екатеринбурге пункты сбора для пострадавших от пожара в Сосьве также располагаются на ул. Крылова, 2 - "Красный крест" и на ул. Хохрякова, 9 - "Народный фронт Свердловской области".

Для жителей Сосьвы, потерявших дома и имущество при пожаре, были открыты "горячие линии". Помимо этого, на месте пепелища было решено возвести 60-квартирный дом для погорельцев.