27 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: соцсети Алексея Мещерякова

Партия гуманитарной помощи отправилась погорельцам Сосьвы

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Мещеряков откликнулся на просьбу подписчиков и собрал гуманитарную помощь для погорельцев из Сосьвы. Об этом он написал в своих соцсетях.

"Ко мне обратились подписчики и попросили помочь им с транспортировкой вещей. Приехал, забрал, привез на пункт сбора. Что-то передали родственники, знакомые, друзья. Надеюсь, все пригодится и хоть немного порадует людей, которые вмиг лишились крова и вещей", - написал депутат в своих соцсетях.

Алексей Мещеряков собрал гуманитарную помощь для погорельцев Сосьвы(2023)|Фото: соцсети Алексея Мещерякова

Один из пунктов сбора гуманитарной помощи в Екатеринбурге работает на Пушкина, 16, где располагается волонтерский центр "Мы вместе". По словам Мещерякова, всего за сутки в нем образовались "горы" пакетов и коробок с одеждой, обувью, постельным бельем и гигиеническими средствами. Депутат отметил, что среди погорельцев много детей, а потому нужна одежда и обувь и для них.

Алексей Мещеряков собрал гуманитарную помощь для погорельцев Сосьвы(2023)|Фото: соцсети Алексея Мещерякова

Алексей Мещеряков собрал гуманитарную помощь для погорельцев Сосьвы(2023)|Фото: соцсети Алексея Мещерякова

Напомним, что в Екатеринбурге пункты сбора для пострадавших от пожара в Сосьве также располагаются на ул. Крылова, 2 - "Красный крест" и на ул. Хохрякова, 9 - "Народный фронт Свердловской области".

Для жителей Сосьвы, потерявших дома и имущество при пожаре, были открыты "горячие линии". Помимо этого, на месте пепелища было решено возвести 60-квартирный дом для погорельцев.

Теги: Мещеряков, гуманитарная помощь, погорельцы, Сосьва


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