27 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Свердловский областной суд

Главного борца с наркотиками в свердловском МВД оставили под арестом

Суд оставил под стражей начальника УНК ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, что глава управления по контролю за оборотом наркотиков областного ГУ МВД Иван Ергеледжи обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал для него меру пресечения в виде ареста.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, апелляции на это решение подали сам обвиняемый и его адвокат. В итоге в удовлетворении жалоб было отказано.

Иван Ергеледжи(2023)|Фото: Свердловский областной суд

Постановление райсуда вступило в законную силу. Высокопоставленный силовик пробудет под стражей по 9 июня включительно.

Ранее сообщалось, что Ергеледжи пока отстранили от должности главного борца с наркотиками в свердловском МВД. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: УНК, глава, суд, арест


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.04.2023 15:08 Мск Ергеледжи отстранили от должности главного борца с наркотиками в свердловском МВД
Ранее 11.04.2023 12:59 Мск Свердловского главу управления по борьбе с наркотиками отправили в СИЗО за мошенничество
Ранее 10.04.2023 08:44 Мск СМИ: На Урале задержали главу местного управления по контролю за оборотом наркотиков

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