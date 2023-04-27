27 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На водоемах в Челябинской области из-за нерестового периода запретили промышленное рыболовство

В Челябинской области на водоемах ввели ряд ограничений по добыче рыбных ресурсов из-за нерестового периода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Запрещается добыча всех видов водных биоресурсов с 25 апреля по 5 июня на озере Улагач, Троицком и Южноуральском водохранилищах, с 5 мая по 15 июня – на всех водоемах рыбохозяйственного значения области, в течение всего года – в реке Теча со всеми притоками и пойменными водными объектами, в озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах.

С 1 ноября по 10 декабря будет установлен запрет на ловлю сиговых видов рыб на озере Тургояк, Увильды и Большой Кисегач.

"В данные периоды запрещается промышленное рыболовство, а любительское осуществляется только с берега без применения плавучих средств", - отметили в министерстве.

Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.

Теги: рыбалка, рыба,


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