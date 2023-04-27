Жителю Березовского грозит 20 лет за убийство медработника "скорой помощи"

Жителю Березовского 1957 г.р. предъявлено обвинение в убийстве медработника, приехавшего на вызов к супруге нападавшего. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 апреля. По версии следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и на лестничной площадке "из хулиганских побуждений" воткнул в грудь прибывшего на вызов медработника нож. Потерпевший самостоятельно добрался до служебной машины, стоявшей у подъезда, после чего был доставлен коллегами в Березовскую ЦГБ. К несчастью, от полученного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и уже предъявили обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. С учетом тяжести предъявленного обвинения, следствие настаивает на заключении под стражу.



По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, жителю Березовского грозит до 20 лет лишения свободы.



"Подозреваемый был задержан по "горячим следам" сотрудниками территориального ОВД. В тот роковой вечер он находился в невменяемом состоянии по причине сильного алкогольного опьянения. По одной версии, как говорят в народе, его посетила "белочка", и он не осознавал, что творит. По второй версии, ему якобы показалось, что прибывший медбрат намеревается оказывать знаки внимания его супруге. Что послужило причиной агрессии в реальности, будет установлено в ходе начатого расследования. Когда ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражи мужчина протрезвел, и стало возможным его опросить, он сообщил, что вообще ничего не помнит", - заявил Горелых.