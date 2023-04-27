В Павловске на территории ТЭЦ взорвалось неизвестное устройство
Неизвестное устройство взорвалось на территории ТЭЦ в Павловске, сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу.
Инцидент произошел 26 апреля рядом с заброшенным зданием.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что жители города Пушкин заявили о звуке, похожем на сильный взрыв. Сообщения поступили вечером 26 апреля. Громкие хлопки слышали также в Павловске, Колпино, Гатчине.