В Павловске на территории ТЭЦ взорвалось неизвестное устройство

Неизвестное устройство взорвалось на территории ТЭЦ в Павловске, сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел 26 апреля рядом с заброшенным зданием.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что жители города Пушкин заявили о звуке, похожем на сильный взрыв. Сообщения поступили вечером 26 апреля. Громкие хлопки слышали также в Павловске, Колпино, Гатчине.