"Музыканты" остановят огонь артиллерии в Артемовске ради журналистов из США

Бойцы ЧВК "Вагнер" остановят огонь из-за визита туда журналистов из США.

Стало известно, что "Цербер", командир 57 бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут, приводит слова Пригожина его пресс-служба. "Музыкантами" принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса, говорит Пригожин, это святое. Он предостерег солдат ВСУ от попытки направить во время визита журналистов в город подкрепление.

Ранее стало известно, что армия России продолжает "активное уничтожение противника" в Артемовске.