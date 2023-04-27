Суд не стал арестовывать уральца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z

Суд не стал арестовывать жителя Екатеринбурга, который обругал мальчика, носившего шапку с буквой Z.

Ранее неизвестный на улице нецензурно оскорбил ребенка из-за изображенной на его шапке буквы Z – одного из символов специальной военной операции. В дальнейшем оказалось, что отец школьника – росгвардеец, участник СВО. Мальчик гордится им и хотел таким образом выразить поддержку русским воинам.

После поднявшегося резонанса агрессора задержали с ОМОНом. На уральца завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство", ему грозило до 15 суток ареста. Однако позже он стал фигурантом уже уголовного дела по статье "Хулиганство".

Сегодня суд определился с мерой пресечения для задержанного. Мужчина остался на свободе.

"Применена мера процессуального принуждения, не связанная с изоляцией от общества", - сообщил Накануне.RU помощник руководителя регионального Следственного комитета Максим Чалков.

Напомним, что мужчина раскаялся в содеянном и принес извинения мальчику и его родителям.