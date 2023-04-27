Вопросы трудовых отношений и оплаты труда обсудил с профсоюзными лидерами Астраханской области губернатор Игорь Бабушкин

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл рабочую встречу с активом Союза «Астраханское областное объединение организаций профсоюзов», сообщает пресс-служба правительства региона.

Обсуждали вопросы регулирования трудовых отношений и совершенствования системы оплаты труда, в том числе работников органов местного самоуправления.

«Всех с наступающим праздником Весны и Труда, желаю вам новых идей, вдохновения в работе, связанной с развитием нашего региона», – поздравил Игорь Бабушкин и поблагодарил профсоюзы за ответственный подход к работе.

«Правительство Астраханской области занимает активную позицию по всем направлениям социально-экономического развития региона. Мы успешно реализуем социальное партнёрство, выполняем условия трёхстороннего соглашения между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством», – отметил губернатор.

В 2023 году срок действия соглашения заканчивается. Глава региона поручил подготовить новый документ. Он акцентировал внимание на том, что в нём нужно предусмотреть положения, отвечающие потребностям выпускников ссузов, вузов, ведь они, по его словам, «главный кадровый резерв и золотой фонд Астраханской области».

«Мы должны создать условия для достойной жизни молодого поколения и в целом повысить уровень жизни астраханцев, в первую очередь, это касается оплаты труда. Поэтому в новом соглашении предлагаю предусмотреть и эти моменты. Это поможет уменьшить отток ценных кадров из нашего региона и привлечь новых специалистов во всех сферы», – уверен губернатор Игорь Бабушкин.

В рамках заседания за успехи в многолетней плодотворной работе по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников госучреждений Астраханской области губернатор вручил благодарственное письмо председателю областной организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Эльмире Лапырис.