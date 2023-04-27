Песков назвал "желтыми измышлениями" данные о попытке покушения на Путина с дрона

В Кремле не видели публикации о том, что украинские спецслужбы якобы пытались совершить покушение на президента РФ Владимира Путина с помощью дрона.

"Сейчас много таких разных "желтых измышлений", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Это не повод со всем этим знакомиться", - цитирует его ТАСС.

Газета Bild ранее сообщила, что 23 апреля на Украине запустили летательный аппарат типа UJ-22 (дальность полета до 800 км), но он потерпел крушение. По данным издания, дрон якобы планировали использовать под Ногинском для покушения на Путина во время его визита в индустриальный парк "Руднево".

В декабре Песков переадресовал в другие ведомства вопрос о том, защищены ли крупные российские города, в том числе Москва, от атак беспилотников.