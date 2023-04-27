В Челябинске мужчина избил пенсионерку на улице

В Челябинске мужчина напал на улице на пенсионерку и избил. Инцидент попал на видео, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, что мужчина подошел к женщине и толкнул ее локтем. После этого он несколько раз ударил ее по голове. Когда женщина упала, нападавший ушел.

В настоящий момент мужчину разыскивают сотрудники полиции. "Незамедлительно на поиски были ориентированы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наружные наряды патрульно-постовой службы. Полицейские устанавливают маршрут передвижения злоумышленника, проводят подворовый обход. Устанавливают свидетелей и очевидцев. Принимаются все меры к скорейшему задержанию злоумышленника", - сообщили Накануне в пресс-службе регионального ГУ МВД.