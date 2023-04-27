Правительство Астраханской области отчиталось об итогах работы в 2022 году

Итоги 2022 года в Астраханской области: в 2 раза снизилось количество безработных, увеличился объём перевалки через грузовые терминалы более чем на 14%, в рамках ФКГС были благоустроены 68 общественных территорий, продолжено реформирование пассажирского транспорта.

Накануне на заседании регионального правительства под председательством губернатора Игоря Бабушкина рассмотрели ключевые результаты работы областной власти, докладывал вице-губернатор Олег Князев.

По его данным, в прошлом году ситуация на рынке труда Астраханской области стабилизировалась, снизилась численность официально зарегистрированных безработных. Таковыми признаны 15,7 тысячи человек, что в 1,7 раза меньше, чем в 2021 году. Около 315 тысяч астраханцев получили различные социальные выплаты в объёме 12 млрд рублей.

Для граждан, проживающих в сельской местности, функционирует 158 ФАПов, шесть из них – мобильные. 82% из 152 стационарных пунктов подключены к сети «Интернет», завершено возведение и оснащение нового корпуса областного перинатального центра.

Председатель правительства Астраханской области Олег Князев также отметил достижения по совместной с ПАО «Газпром» программе газификации ,всего на сегодня газифицировано около 90% жилого фонда региона.

Кроме того, за счёт активизации перевозок грузов по транскаспийскому маршруту МТК «Север-Юг» по итогам 2022 года удалось увеличить объём перевалки через грузовые терминалы региона более чем на 14%. Суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил около трёх млн тонн грузов, около 100 тысяч тонн из которых – белорусские.

В 2022 году расселено порядка полутора тысяч человек из более 16,5 тысячи кв.м аварийного жилья. В 2022 году в списке на получение жилья состояло около 3,5 тысячи детей-сирот, из них имели право на обеспечение жильем порядка трёх тысяч человек.

«На пятое апреля текущего года в списке на получение жилья состоит 3356 детей-сирот, из которых имеют право на обеспечение жильём 2810 человек», – пояснил Олег Князев.

Благодаря новой мере соцподдержки – единой денежной выплате – удалось сократить число нуждающихся в жилье детей-сирот на 138 человек.

В прошлом году в рамках ФКГС были благоустроены 68 общественных территории. В рамках реформирования пассажирского транспорта в Астраханской области поставлено 94 низкопольных автобуса большого класса.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» были завершены работы по ремонту более 94 км автомобильных дорог общего пользования. Велись работы на 25 мостовых сооружениях, три из них введены в эксплуатацию. Благодаря федеральной поддержке отремонтированы более 53 км автодорог регионального значения.

Важно отметить, что регион полностью сохранил социальную направленность бюджета. На эти цели заложили три четверти всех налоговых поступлений.

Одним из ключевых направлений остаётся развитие отрасли туризма в Астраханской области. Регион вошёл в десятку лидеров по росту турпотока в стране. Он составил более двух млн туристов, что на 30% выше уровня прошлого года. Спросом пользуются круизные маршруты по Волге, в навигацию 2022 года осуществлено порядка 80 заходов теплоходов в порт Астрахань. Также была расширена география полётов, которая насчитывает 11 направлений, рейсы выполняются 13 авиакомпаниями. Посещаемость культурных мероприятий молодёжью в 2022 году составила 12 млн. В рамках военно-патриотического воспитания проведено свыше 400 мероприятий, которые посетили более 300 тысяч человек.

В 2022 году Астраханская область заняла первое место в рейтинге регионов численностью до 1 млн человек, реализующих государственную политику в отношении казачества.

Регион активно развивал международные связи. Основное внимание было уделено сотрудничеству со странами Прикаспия и Республикой Беларусь. В 2022 году вырос экспорт российского металла, оборудования и других товаров в Азербайджан по морю. За прошлый год грузооборот между портами вырос на 42% и составил более 27 тысяч тонн. В целом товарооборот вырос в четыре раза. Продолжилось тесное взаимодействие с Исламской Республикой Иран. В 2022 году подписана программа сотрудничества с Фондом «Мостазафан». Ведётся работа по созданию совместного логистического предприятия для работы в рамках коридора «Север – Юг». В сотрудничестве с Казахстаном акцент сделан на развитие связей с приграничной Атырауской областью. Налажены прямые поставки продукции, осуществляется взаимодействие в сфере садоводства и рыбного хозяйства. В 2022 году астраханские корабелы сдали два судна для дноуглубительного флота Казахстана, осуществляли ремонт нескольких казахстанских кораблей. В числе главных направлений взаимодействия с Туркменистаном – транспорт и логистика. Основное внимание уделяется вопросу строительства логистического центра Туркменистана в ПОЭЗ. Кроме того, активно прорабатывается вопрос открытия регулярной судоходной линии между портами Астраханской области и морским портом Туркменбаши. В 2022 году увеличились объемы перевалки в Беларусь астраханской сельхозпродукции. В регионе был открыт дилерский центр Минского тракторного завода. Начались поставки белорусской продукции транзитом через Астрахань в страны Южной Азии и Ближнего Востока.

Сегодня команда областного правительства делает всё возможное, чтобы поддержать людей и минимизировать последствия санкций для нашей экономики.

«Одно из приоритетных направлений – реализация национальных проектов. По итогам первого квартала мы опережаем график на 16%. Важно сохранить взятый темп и к концу года добиться стопроцентного и качественного исполнения всех показателей», – резюмировал губернатор Игорь Бабушкин.