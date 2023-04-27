27 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат Госдумы рассказал о "бумажных дезертирах" на СВО

На специальной военной операции стало появляться такое явление, как "бумажные дезертиры". О нем сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, с такими случаями обращаются родные военнослужащих. По словам Иванова, это якобы дезертиры, которые стали ими не из-за самовольного оставления части (СОЧ), а потому, что отдельный штабной писарь, как выразился депутат, "просохатил" документы. В итоге боец затерялся в приказах.

Максим Иванов передал суть проблемы.

"Солдат на СВО сидит в окопе, защищает Родину. Внезапно ему перестают платить деньги. Родные начали выяснять, почему. Оказалось, парня объявили СОЧем. Как так? А вот так: военнослужащего по документам перевели из части А в часть Б. Но документы об этом, видимо, затерялись, как, в итоге, и сам военнослужащий. Так как в части А его не нашли (конечно, он же сидит в окопе в части Б), то объявили парня дезертиром, сняли с него денежное довольствие, а к родным отправили военную комендатуру. Бардак! А главное, из-за этой безответственности пострадало доброе имя солдата, потому что его обвинили в дезертирстве, хотя он честно служит на передовой", - отметил депутат.

Он признался, что пока непонятно: или это системная проблема, или "безответственность отдельных деятелей".

"Готовлю запрос в военную прокуратуру. Выясним. Надо парням вернуть честное имя", - заключил Иванов.

Напомним, ранее после вмешательства депутата семья погибшего на СВО уральца все-таки получила выплату за его награду.

Теги: дезертиры, СВО, депутат


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