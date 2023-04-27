Украине поставлены 98% обещанных боевых машин, - Столтенберг

27 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Украине поставлены 98% обещанных боевых машин, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО предоставили Украине почти все обещанные боевые машины.
Читайте также:

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Столтенберг сообщил, что "были поставлены более 98% обещанных Украине боевых машин", пишет РИА Новости. Столтенберг отметил, что страны НАТО поставили Украине в общей сложности 1550 бронемашин и 230 танков, и подготовили и оснастили девять новых бронетанковых бригад с украинскими военными.

Напомним, ранее выяснилось, что Киев к концу апреля готовит 12 бригад численностью около 4 тыс. солдат в каждой, чтобы начать контрнаступление. Это следует из утекших в Сеть секретных документов Пентагона. По данным издания, Украина якобы готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае. Ожидается, что операция, скорее всего, будет развернута на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря.

Также сообщалось, что США и НАТО уже передали Киеву достаточно оружия и беприпасов, так что пора начинать контрнаступление. Оно, скорее всего, начнется на южном направлении, в направлении Крыма.

Теги: Йенс Столтенберг, НАТО, Украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети