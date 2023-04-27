Украине поставлены 98% обещанных боевых машин, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО предоставили Украине почти все обещанные боевые машины.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Столтенберг сообщил, что "были поставлены более 98% обещанных Украине боевых машин", пишет РИА Новости. Столтенберг отметил, что страны НАТО поставили Украине в общей сложности 1550 бронемашин и 230 танков, и подготовили и оснастили девять новых бронетанковых бригад с украинскими военными.

Напомним, ранее выяснилось, что Киев к концу апреля готовит 12 бригад численностью около 4 тыс. солдат в каждой, чтобы начать контрнаступление. Это следует из утекших в Сеть секретных документов Пентагона. По данным издания, Украина якобы готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае. Ожидается, что операция, скорее всего, будет развернута на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря.

Также сообщалось, что США и НАТО уже передали Киеву достаточно оружия и беприпасов, так что пора начинать контрнаступление. Оно, скорее всего, начнется на южном направлении, в направлении Крыма.