Карлсон заявил о политической цензуре в США

27 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Фото:http://imageif.com

Карлсон заявил о политической цензуре в США

Уволенный на днях с канала Fox News один из самых известных американских журналистов Такер Карлсон заявил на своей странице, что в США все действительно важные темы запрещено обсуждать.

Карлсон придерживается консервативных взглядов и является очень популярным среди традиционалистов США. Его передача была самой популярной на канале. Он был уволен внезапно.

В своем небольшом видеообращении Карлсон сказал, что все, о чем говорят на американском ТВ, лишено какого-либо смысла. Действительно же важные темы обсуждать нельзя. И в этом обе партии словно сговорились. Войны, гражданские свободы, научный прогресс, демография, власть корпораций, природные ресурсы - все это под запретом.

"И вот США вдруг стали как однопартийное государство. Эта мысль, конечно, удручает, только это не навсегда. Нынешние идеологические догмы долго не продержатся. Они же бестолковые. В них никто не верит. Они слишком нелепы и долго не протянут. Власти это понимают — именно отсюда их истерики и нападки. Они перепуганы. Они уже пытаются убеждать не словами, а силой. Только ничего у них не выйдет", - сказал журналист.

После увольнения ведущий Владимир Соловьев позвал Карлсона к себе.

Теги: США, цензура, Такер Карлсон


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети