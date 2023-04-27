Карлсон заявил о политической цензуре в США

Уволенный на днях с канала Fox News один из самых известных американских журналистов Такер Карлсон заявил на своей странице, что в США все действительно важные темы запрещено обсуждать.

Карлсон придерживается консервативных взглядов и является очень популярным среди традиционалистов США. Его передача была самой популярной на канале. Он был уволен внезапно.

В своем небольшом видеообращении Карлсон сказал, что все, о чем говорят на американском ТВ, лишено какого-либо смысла. Действительно же важные темы обсуждать нельзя. И в этом обе партии словно сговорились. Войны, гражданские свободы, научный прогресс, демография, власть корпораций, природные ресурсы - все это под запретом.

"И вот США вдруг стали как однопартийное государство. Эта мысль, конечно, удручает, только это не навсегда. Нынешние идеологические догмы долго не продержатся. Они же бестолковые. В них никто не верит. Они слишком нелепы и долго не протянут. Власти это понимают — именно отсюда их истерики и нападки. Они перепуганы. Они уже пытаются убеждать не словами, а силой. Только ничего у них не выйдет", - сказал журналист.

После увольнения ведущий Владимир Соловьев позвал Карлсона к себе.