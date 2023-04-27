27 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Липецкой области задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание суда и администрации

В Липецкой области задержали мужчину, который пытался поджечь здание Елецкого районного суда, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 25 апреля. Нарушитель бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.

Baza пишет, что мужчина таким же способом пытался поджечь здание администрации Елецкого района. Это произошло в 9 утра, когда люди уже были на рабочих местах. Здания не загорелись.

По информации телеграм-канала, мужчина работает слесарем в водоканале. На него возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Теги: поджог, липецкая область, здание суда


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