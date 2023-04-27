В Челябинской области на мебельной фабрике открыли исправительный центр для осужденных к принудительным работам

В Челябинской области открыли первый участок исправительного центра на территории мебельной фабрики "Регина-М". Он рассчитан на проживание 200 осужденных к принудительным работам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН.

В двухэтажном здании оборудованы рабочие кабинеты сотрудников, дежурная часть, жилые секции, обеденный зал, санитарные узлы, комнаты для стирки и глажки вещей. Есть комнаты для проведения воспитательной работы и религиозных обрядов. Объект находится под видеоконтролем.

Ранее стало известно, что Челябинский кузнечно-прессовый завод откроет на своей территории исправительный центр для трудоустройства и проживания 300 человек. Первые осужденные к принудительным работам уже приступили к работе на заводе. В обязанности осужденных входят ремонтные работы, посадка, подрезание деревьев и многое другое. В дальнейшем для них будут доступны такие специальности, как токарь, фрезеровщик, сварщик, маляр и пр.

Осужденные трудоустраиваются в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Отказаться от предложенной работы они не вправе. Часть их заработной платы удерживается в доход государства (от 5 до 20% согласно приговору суда), часть идет на погашение исковых обязательств.