В Челябинской области на мебельной фабрике открыли исправительный центр для осужденных к принудительным работам

27 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

В Челябинской области на мебельной фабрике открыли исправительный центр для осужденных к принудительным работам

В Челябинской области открыли первый участок исправительного центра на территории мебельной фабрики "Регина-М". Он рассчитан на проживание 200 осужденных к принудительным работам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН.

В двухэтажном здании оборудованы рабочие кабинеты сотрудников, дежурная часть, жилые секции, обеденный зал, санитарные узлы, комнаты для стирки и глажки вещей. Есть комнаты для проведения воспитательной работы и религиозных обрядов. Объект находится под видеоконтролем.

Ранее стало известно, что Челябинский кузнечно-прессовый завод откроет на своей территории исправительный центр для трудоустройства и проживания 300 человек. Первые осужденные к принудительным работам уже приступили к работе на заводе. В обязанности осужденных входят ремонтные работы, посадка, подрезание деревьев и многое другое. В дальнейшем для них будут доступны такие специальности, как токарь, фрезеровщик, сварщик, маляр и пр.

Осужденные трудоустраиваются в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Отказаться от предложенной работы они не вправе. Часть их заработной платы удерживается в доход государства (от 5 до 20% согласно приговору суда), часть идет на погашение исковых обязательств.

Теги: исправительный центр, принудительные работы,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети