Ройзман* заплатит полмиллиона полиции, работавшей на митинге Навального

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман* выплатит ГУ МВД по Свердловской области 565 тыс. рублей за работу полиции на митинге Алексея Навального в 2021 году. В деле фигурировало еще четыре ответчика, однако бывший градоначальник решил взять всю сумму компенсации на себя.

Ранее с экс-мэра, активистов Виктории Райх и Ирины Норман, а также двух свердловчан Сергея Чеченева и Кирилла Серебренникова взыскали 565 тыс. рублей. Все они участвовали в протестной акции в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года. В МВД настаивали на компенсации за сверхурочные часы работы полицейских во время митинга. В эту сумму вошли расходы на горюче-смазочные материалы и бензин.

На одном из заседании представитель МВД заявил, что если бы не действия ответчиков, что привели к реальному ущербу, средства остались бы в бюджете. В связи с этим в качестве обвиняемых и тех, кто должен понести финансовую ответственность, было решено назначить организаторов митинга. При этом адвокаты подсудимых заявили, что участники митинга не устраивали беспорядки, да и причиненный вред имуществу полиции не является результатом действий именно их подзащитных, которых МВД решило считать организаторами.

В декабре адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов заявил, что подаст апелляцию на решение Октябрьского суда. Сегодня Свердловский областной суд все же встал на сторону сотрудников полиции, обязав ответчиков выплатить компенсацию за переработку. При этом бывший мэр решил взять все затраты на себя.

"Учитывая, что деньги взысканы со всех пятерых соответчиков солидарно, и то, что материальное положение остальных соответчиков не самое лучшее, то Евгений Вадимович* принял решение оплатить эти деньги в пользу ГУ МВД России по Свердловской области самостоятельно. Взыскание денежных средств за работу сотрудников полиции, которые и так финансируются за счет бюджета, неправильно. Это неправильный путь для правоприменителя", - передают слова Идамжапова 66.RU.

*признан в РФ иностранным агентом