27 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Путин и Эрдоган поговорят по телефону до церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Владимир Путин в компании своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана пообщаются по телефону. Разговор состоится перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС "Аккую".

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, что, ориентировочно, в три часа состоится телефонный разговор Путина и Эрдогана, пишет РИА Новости. После этого лидеры поучаствуют в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС "Аккую". Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее стало известно, что Путин не поедет в Турцию на церемонию доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую", которая строится с участием Росатома.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, атомная станция,


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Ранее 27.03.2023 12:51 Мск Кремль: Подготовка к визиту Путина в Турцию не ведется

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