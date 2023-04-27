Путин и Эрдоган поговорят по телефону до церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Владимир Путин в компании своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана пообщаются по телефону. Разговор состоится перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС "Аккую".

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, что, ориентировочно, в три часа состоится телефонный разговор Путина и Эрдогана, пишет РИА Новости. После этого лидеры поучаствуют в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС "Аккую". Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее стало известно, что Путин не поедет в Турцию на церемонию доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую", которая строится с участием Росатома.