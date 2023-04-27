27 Апреля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

До 18 метров в секунду: на Среднем Урале сохранится сильный ветер

В Свердловской области продлили предупреждение о непогоде.
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По данным синоптиков, в пятницу, 28 апреля, местами на Среднем Урале ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности в период непогоды.

Так, автовладельцам не стоит парковать машины у деревьев и рекламных конструкций. Кроме этого, в период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Уральцам следует быть внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Также можно позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Напомним, что на сегодня, 27 апреля, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Местами в регионе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Теги: ветер, непогода, предупреждение, МЧС


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