До 18 метров в секунду: на Среднем Урале сохранится сильный ветер

В Свердловской области продлили предупреждение о непогоде.

По данным синоптиков, в пятницу, 28 апреля, местами на Среднем Урале ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности в период непогоды.

Так, автовладельцам не стоит парковать машины у деревьев и рекламных конструкций. Кроме этого, в период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Уральцам следует быть внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Также можно позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Напомним, что на сегодня, 27 апреля, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Местами в регионе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.