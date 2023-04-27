27 Апреля 2023
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Политика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области работает делегация Беларуси, возглавляемая премьер-министром республики

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили вопросы  межрегионального и межгосударственного сотрудничества. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, делегация Республики Беларусь работает в Новосибирской области 27-28 апреля.

Роман Головченко поблагодарил Андрея Травникова за тёплый приём и деловой подход к организации встреч и переговоров. «Наши встречи проходят в условиях усиливающегося внешнего давления, и в этих условиях нам необходимо демонстрировать не только принципиальность, но и на деле отстаивать наши экономические интересы и базовые ценности. Мы добились определённых успехов на этом направлении – наши экономики не только не рухнули, как этого добиваются наши недруги, но встали на динамичный и форсированный путь развития. Именно прямые связи с регионами России – основа стабильности и устойчивости наших торгово-экономических связей. Новосибирская область – это важнейший партнёр для Республики Беларусь. Ряд белорусских и новосибирских предприятий имеют давние кооперационные, партнёрские отношения, их надо поддерживать, развивать. У нас очень сбалансированные потоки товарооборота. В Новосибирской области развиваются высокотехнологичные производства, микроэлектроника, в Беларуси – машиностроение, и в этом плане существует взаимная заинтересованность. Думаем над тем, чтобы консолидировать потоки в каком-то одном торговом субъекте, чтобы вся номенклатура белорусских товаров была полностью представлена в Новосибирской области, а также – чтобы была улучшена сбытовая и сервисная сеть». 

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников подтвердил, что Новосибирскую область и Республику Беларусь, несмотря на расстояние в полконтинента, связывают по-настоящему добрососедские, исторически «плотные» отношения. «Республика Беларусь является одним из основных внешнеторговых партнёров нашего региона. Обращу внимание на две важнейшие темы наших переговоров – темы совместного производства и общественного транспорта. 

Так, например, с 2016 года модернизацией трамвайного парка города Новосибирска занимается совместное российско-белорусское предприятие «БКМ Сибирь». За эти годы на маршруты вышло более 50 вагонов модели БКМ-62103. В прошлом году для Новосибирска закупили 9 низкопольных троллейбусов «Горожанин» с увеличенным автономным ходом. Троллейбусы работают на линии второй год и хорошо себя зарекомендовали. Также планируем провести тестовые испытания в Новосибирске электробусов от «Белкоммунмаша». 

В области научного сотрудничества динамика позитивная - сегодня десять научно-исследовательских институтов СО РАН имеют соглашения о сотрудничестве с институтами Национальной академии наук Республики Беларусь и работают над более чем 40 совместными интеграционными проектами. В прошлом году в Новосибирском государственном техническом университете открыли дизайн-центр «Силовая электроника». Исследователи занимаются разработкой перспективных технологий в области микроэлектроники и силовой электроники, а также проектированием мощных гибридных силовых модулей для энергопреобразующей аппаратуры аэрокосмических комплексов. 

Важное направление сотрудничества – взаимодействие в сфере аграрной промышленности. Губернатор Андрей Травников и Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко совершили рабочую поездку на предприятие ООО «Торговый Дом «МТЗ-Сибирь». Роман Головченко отметил, что очень важным направлением белорусско-новосибирского сотрудничества является аграрная промышленность.

«За 2022 год товарооборот продовольственных товаров и сельхозсырья вырос более чем вдвое по сравнению с 2021 годом. При этом, экспорт и импорт в этой сфере сбалансированы и примерно делятся пополам. С учётом высокого уровня развития молочного животноводства в Новосибирской области и достигнутые регионом большие успехи, началась отработка проекта поставок современного белорусского оборудования для комплектования молочно-товарных ферм полного цикла. Видим большой потенциал сотрудничества в этой сфере, а также в области аграрных наук – готовы рассматривать конкретные предложения. Минский автомобильный завод сегодня активно выпускает зерновозы, и новосибирские хозяйства, зерносушильные комплексы региона – крупнейшего производителя зерна в России – могут быть заинтересованы в такой технике. «МТЗ-Сибирь» – это не только точка продаж, но и точка обслуживания, современный центр. Заслуженно достигнутые успехи Новосибирской области на ниве сельского хозяйства нуждаются в ещё большем количестве современной техники для увеличения производительности труда», – выразил уверенность белорусский премьер-министр.

В рамках посещения высокими гостями торгового дома «МТЗ-Сибирь» состоялась торжественная передача партии тракторов МТЗ предприятию ООО «База Агрокомплект», а также аграриям Новосибирского района. 

Андрей Травников подчеркнул:  именно в Новосибирской области работает дочернее предприятие Минского тракторного завода – торговый дом «МТЗ-Сибирь».

беларусь, андрей травников, роман головченко(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Не менее перспективным считаем проект создания на территории Новосибирска совместного предприятия по производству оборудования для животноводческих комплексов молочного направления. Это – прямое импортозамещение и реакция на недружественные действия ряда государств. «МолСиб» и «СибАгро»  заинтересовались соответствующим предложением белорусских коллег из «Гомельагрокомплекта».

Андрей Травников также поблагодарил белорусские предприятия за помощь в перевооружении агропромышленных хозяйств, оказанную новосибирским аграриям в непростом 2022 году. 

Также в рамках рабочей программы визита белорусской делегации Андрей Травников и Роман Головченко приветствовали участников и гостей ярмарки товаров белорусских производителей на площади Ленина в Новосибирске.

Белорусская ярмарка вернулась в регион после более чем трёхлетнего пандемийного перерыва. Шестая по счёту, она проходит в рамках двустороннего сотрудничества, а также Дней Минска в Новосибирске с 22 по 30 апреля 2023 года.

В целом в ярмарке принимает участие 21 предприятие Республики Беларусь – системы потребительской кооперации, молочной отрасли и мясной промышленности, кондитерской отрасли, лёгкой промышленности, косметики, предприятия смешанного ассортимента из Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилёвской областей. Её ежедневный товарооборот – 7,5-8 млн рублей.
 
 
 

 

Теги: беларусь, андрей травников, белорусская делегация, роман головченко, ярмарка производителей, товарооборот


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