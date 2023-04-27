Митрошина выплатила 120 миллионов рублей по делу о неуплате налогов, - РЕН ТВ

Блогер Александра Митрошина, которую ранее обвиняли в неуплате налогов от продажи образовательных курсов, выплатила долг в 120 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Блогерша Митрошина выплатила все, что на ней "висело" из неуплаты налогов", – сообщил источник телеканала.

В марте Следственный комитет России возбудил на Митрошину уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что Митрошина, будучи ИП и пользуясь "упрощенкой" для налогообложения, с октября 2020 по май 2022 гг. превысила допустимые лимиты по доходам, но не стала переходить на более накладные налоговые режимы НДС и НДФЛ. По версии СКР, Митрошина продавала курсы по образованию и использовала аффилированные и контролируемые ею ИП.

Напомним, сегодня Следственный комитет России задержал блогера Елену Блиновскую на границе, когда она пыталась покинуть страну на арендованной машине. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на сумму более 918 млн руб.) и отмывании доходов (более 43 млн руб.). Следствие считает, что Блиновская пользовалась той же схемой, что блогер Лерчек и Митрошина.