Сургутских чиновников предлагают на день пересадить на общественный транспорт

Для сургутских чиновников общественники предлагают ввести День общественного транспорта, передает корреспондент Накануне.RU.

Предложение было озвучено на состоявшемся заседании оперативного штаба по городскому хозяйству, тезисы с которого привел в своем telegram-канале глава города Андрей Филатов.

"Чтобы услышать мнение разработчиков и горожан, давайте сделаем День общественного транспорта. Чиновники, депутаты, активные жители должны проехать по разным маршрутам в режиме тестирования и дальше двигаться", - предложил общественник Вячеслав Черемисин.

Директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев подтвердил, что предложение рассматривается.

"Изменения маршрутной сети - это колоссальная работа, изучаем плюсы и минусы. Открытость максимальная. Да, возникают сложности. Нужен взвешенный подход. Есть математическая модель. Ее надо объединить с предложениями населения. Это вопрос терпения, вовлеченности и общего желания достичь нужного результата", - заявил глава города.

Как сообщало Накануне.RU, новая схема следования общественного транспорта в Сургуте начнет действовать в мае.

По городу будут курсировать три категории автобусов: магистральные — наиболее часто используемые сургутянами; городские — те, которые будут ходить в отдаленные микрорайоны; и третий вид — дачные. Число маршрутов при этом сократится с 45 до 28, таким образом в городе решили избавиться от задвоенности и затроенности некоторых маршрутов. Пассажирам придется совершать пересадки, но дважды платить при этом не нужно. Билет по пересадочному тарифу будет единый во время всего пути следования. К тому же сократится время ожидания автобусов за счет перераспределения их по новым линиям. Ожидается, что автобусы будут перевозить до 85 тысяч человек в день (до этого 72 тысячи), а скорость автобуса в час пик возрастет с 13 до 18 км в час. Сам автопарк будет обновлен — в окружной департамент транспорта направлена заявка на новые автобусы большого и среднего класса.

Разработкой новой транспортной системы занималась госкорпорация "ВЭБ.РФ", соглашение с которой было подписано главой Андреем Филатовым в 2021 году в Москве.

Сейчас от горожан принимаются замечания и предложения.