В Белгородской области из-за обстрела ВСУ пострадало сельхозпредприятие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка. По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Женщина с осколочным ранением доставлена в больницу.

Есть разрушения: снарядом повреждена крыша корпуса сельхозпредприятия, выбиты окна, осколками посечен фасад здания, сообщил Гладков в своем telegram-канале. Есть повреждение техники.

Напомним, 26 апреля стало известно, что беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области.