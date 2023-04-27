Жители Иркутской области вовремя получат пенсии и другие социальные выплаты - депутаты ЗакСО берут ситуация на контроль

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области берут на контроль вопрос своевременной доставки пенсий жителям региона. Об этом заявил председатель областного парламента Александр Ведерников по итогам встреч с пенсионерами в рамках личного приема граждан, сообщает пресс-служба ЗакСО региона.

В этих встречах также принимали участие министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, руководитель регионального отделения федеральной почтовой службы Юрий Бойко, представители областного отделения Социального фонда РФ.

Необходимость депутатского контроля обусловлена большим количеством обращений от жителей по поводу перехода с 1 мая 2023 года на новые условия по доставке пенсии и иных социальных выплат: наличные средства будут приносить на дом сотрудники «Почты России».

Так, жительница иркутского микрорайона Университетский Вера Петровна рассказала председателю областного парламента, что пенсионеров обязали предоставить справки из соцзащиты, но попасть на прием к специалистам сложно из-за больших очередей. Более того, получатели пособий переживают из-за возможных изменений сроков доставки денег.

Владимир Родионов пояснил, что переход на новую систему доставки пособий связан с изменениями, внесенными в федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законы РФ. В мае-июне помогать почтовикам будут сотрудники альтернативной службы, которые ранее доставляли пенсии. При этом, они и работники почты будут брать у пенсионеров заявления, которые освободят пожилых людей от необходимости обращения в различные ведомства.

«Мы на постоянной связи с руководством «Почты России», отрабатываем все вопросы, которые могут возникать у получателей пособий. Свои деньги жители получат вовремя», – заверил министр соцразвития региона. Юрий Бойко отметил, что сроки доставки пособий не поменяются.

Александр Ведерников считает, что особое внимание должно уделяться маломобильным пенсионерам: «Обращений от жителей по поводу новой схемы доставки пособий много. Это значит, что у людей нет достаточного количества информации на эту тему. Особенно непросто маломобильным людям, им необходимо уделить особое внимание. Депутаты областного парламента проанализируют ситуацию в своих территориях, и все вместе подумаем, как упростить подобные переходные процедуры, как облегчить взаимодействие жителей со специалистами различных ведомств. Возможно, потребуется внести изменения в региональное законодательство».

Также на личном приеме у спикера ЗС побывала иркутянка Клара Поликарповна. Она повторно пришла к Александру Ведерникову, чтобы поблагодарить за содействие в присвоении ей звания «Ветеран труда».