27 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

На избирательных бюллетенях предложено размещать эмблемы партий

На выборах по одномандатному избирательному округу предлагается размещать эмблему политической партии, которую представляет кандидат. Она должна размещаться на информационных стендах и в избирательных бюллетенях. Соответствующий законопроект внес в Госдуму глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В своем телеграм-канале он поздравил подписчиков с Днем российского парламентаризма и заявил, что нужно непрерывно развивать партийно-политическую систему в России.

Нилов отмечает, что эмблема - это визитная карточка политической партии, с нею люди ассоциируют ее лидера и программу партии. Поэтому нужно облегчить избирателям на выборах по одномандатным округам представление о кандидатах, связав их с их партиями.

Теги: выборы, партии


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