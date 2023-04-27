На избирательных бюллетенях предложено размещать эмблемы партий

На выборах по одномандатному избирательному округу предлагается размещать эмблему политической партии, которую представляет кандидат. Она должна размещаться на информационных стендах и в избирательных бюллетенях. Соответствующий законопроект внес в Госдуму глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В своем телеграм-канале он поздравил подписчиков с Днем российского парламентаризма и заявил, что нужно непрерывно развивать партийно-политическую систему в России.

Нилов отмечает, что эмблема - это визитная карточка политической партии, с нею люди ассоциируют ее лидера и программу партии. Поэтому нужно облегчить избирателям на выборах по одномандатным округам представление о кандидатах, связав их с их партиями.