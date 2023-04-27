В Госдуму внесен законопроект о приведении зарплат депутатов и сенаторов к средней по стране

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" предложили приравнять зарплату депутатов Госдумы и сенаторов к средней по России. Такой законопроект они внесли в Госдуму.

Сейчас, согласно закону о статусе сенатора и статусе депутата Госдумы, они получают зарплату, как у федерального министра. А должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле, говорится в пояснительной записке. Тогда они будут готовить и принимать законы, которые способствовали бы росту российской экономики, доходов граждан и решению социальных проблем.

Также законопроект предлагает отменить ряд льгот по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению, которыми в настоящее время пользуются сенаторы и депутаты.

"Принятие законопроекта позволит сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса, а сэкономленные деньги направить на дополнительную социальную поддержку граждан", - отмечают авторы.

Средняя начисленная зарплата по России составляет 65 тысяч рублей в месяц. При этом медианная зарплата намного ниже. В 2021 году Росстат оценил ее в 32 тысячи. "Сбер" оценивает ее сейчас в 44 тысячи. То есть половина работников получают меньше этой суммы. "Чистая" зарплата еще меньше.

